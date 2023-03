La settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga nella storia del reality show di Canale 5, sta per giungere al termine. Lunedì 3 aprile, infatti, è fissato l’appuntamento con la finalissima. Ma chi sarà a trionfare?

Mancano ormai pochissime ore alla semifinale, che andrà in onda questa sera, lunedì 27 marzo, durante la quale verrà svelato il nome del quarto finalista. Chi tra Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Milena Miconi, Andrea Maestrelli, Luca Onestini e Alberto De Pisis raggiungerà in finale Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà?

Edoardo Tavassi in ansia per la semifinale

L’ansia cresce e, nelle ultime ore, Tavassi, confidandosi con alcuni coinquilini, ha rivelato di sognare di andare in finale: “Speriamo, è il sogno mio andare in finale. Tu te l’aspettavi che uscisse Antonella? Non vedo l’ora che arrivi la puntata così o sarò in finale o tornerò a casa. Non mi piace stare in questo limbo, se mi dicono che vado a casa sono contento e se mi dicono che sono in finale sono stracontento. Se sto in finale esultate eh, se vengo eliminato invece piangete”.

Le rassicurazioni di Giaele De Donà

Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno provato a rassicurare il compagno di avventura. La moglie di Brad, in particolare, ha detto: “Posso dirti che quando dovevamo scegliere chi mandare al televoto, noi tre abbiamo scelto te perché eravamo tranquille. Se avessimo avuto anche solo un dubbio non l'avremmo fatto. Io non ho dubbi proprio, non la vedo una cosa fattibile che tu non vada in finale. Io mi sento che tu e Onestini siete sicuri. Sei una persona divertente e te lo meriti”.

Al momento, i sondaggi sul web vedono il fratello di Guendalina sfavorito. Infatti, chi sembra aver ottenuto maggiori consensi è Nikita Pelizon che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere la quarta finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.