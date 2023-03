Oriana Marzoli si appresta a giocarsi la finale del Grande Fratello Vip da favorita. La modella venezuelana si è confermata una macchina da reality, come aveva già dimostrato in Cile e Spagna.

Il passato nei reality di Oriana Marzoli

A fine 2014, la “reina” aveva partecipato insieme al fidanzato di allora a Amor a prueba, una sorta di Temptation Island cileno. In quell’occasione Oriana abbandonò il programma per gelosia. Ci riprovò nel 2016, partecipando a Volerias con tu Ex? proprio con il fidanzato, che nel frattempo era diventato il suo ex. In quel reality conobbe e si innamorò di un altro ragazzo, con il quale vinse quell’edizione. Infine, nel 2017, la Marzoli ha partecipato a Doble Tentacion con il suo nuovo fidanzato, ma a pochi passi dalla finale la coppia venne espulsa per aver trasgredito le regole.

Diversi voci, in circolo da diversi mesi, parlano di “76 denunce in merito alla sua partecipazione ai reality cileni”. In realtà, la stessa Oriana aveva chiarito tutta la situazione sui social ben prima del suo ingresso nella Casa del Gf Vip, e in particolare su MtMad, una piattaforma spagnola in cui i personaggi famosi si raccontano. Nelle ultime ore è dunque spuntato un video che è diventato virale sui social e che ha messo un punto definitivo sulla questione.

Oriana Marzoli: "Non sono una terrorista"

“Non sono una terrorista, non sono stata una terrorista, non ho ucciso nessuno. Dunque, in che ca**o di mondo viviamo per farmi una domanda tanto assurda. E’ ridicola, senza senso, assurda”, dice Oriana rispondendo ad una domanda. “Poni il caso che in un Paese, per dire a qualcuno ‘non hai i capelli, sei stupida, ecc’ non ti lasciano entrare. Un po’ di cervello dai, quello che dico è: utilizziamo un po’ il cervello. Non lo abbiamo solo per passare le giornate, ma serve a qualcosa. Diamogli l’utilizzo che si merita. E’ ovvio che se avessi ucciso qualcuno, non potrei entrare. Se avessi messo una bomba nel Paese, capirei se non mi facessero entrare. Ma ragazzi, per un litigio in un reality! Sicuramente non mi è arrivata nessuna denuncia”.