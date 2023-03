Oriana Marzoli esagera su Milena Miconi. Durante un momento di relax, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati “pizzicati” dalle telecamere mentre pronunciano una frase che ha fatto storcere il naso al pubblico.

Nel parlare di Milena Miconi, in quel momento assente, Oriana Marzoli ha detto: “Dobbiamo dire a Milena di preparare qualcosa di buono”. Nonostante i toni goliardici della conversazione, Edoardo Tavassi è intervenuto dicendo “Mica è la colf…!”. Giaele De Donà ha poi aggiunto: “Quando abbiamo fame andiamo sempre da Milena a chiedere…”.

Sebbene la frase di Oriana non avesse intenti denigratori, il popolo social non l’ha affatto gradita: “Non hanno voglia di fare niente, però quando si tratta di mangiare sono sempre pronti”; “Al posto loro non mi vanterei. Sono sfaticati e non fanno niente dall’inizio. Gente di 30 e 40 anni che neanche sa farsi un uovo”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter.