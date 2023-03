Antonella Fiordelisi, da quanto è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, non ha trascorso un singolo istante lontano dal suo Edoardo Donnamaria. I due ex vipponi sono praticamente inseparabili, ed entrambi condividono spessissimo momenti della loro vita insieme, comprese romanticissime dediche d’amore.

Proprio ieri, l’influencer campana ha condiviso nelle sue stories su Instagram un pensiero chiaramente rivolto al suo fidanzato. Ma, dopo pochi minuti, il suo ex, Gianluca Benincasa, ha replicato in maniera ironica, prendendola di fatto per i fondelli.

Gianluca Benincasa, arriva la stoccata social ad Antonella Fiordelisi

“L’amore è quando non riesci a dormire più… perché la realtà è migliore dei sogni”, ha scritto Antonella. Ma Benincasa è entrato immediatamente a gamba tesa: “No, quella si chiama ansia”, ha scritto su Instagram. Una frecciatina che sembrava chiaramente rivolta alla Fiordelisi la quale, alcuni giorni fa, si è resa suo malgrado protagonista di una gaffe. Ha infatti dedicato ad Edoardo Donnamaria la stessa frase che dedicò a Francesco Chiofalo quando erano fidanzati.