Antonella Fiordelisi è tornata nello studio del Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione della scorsa settimana. Ad inizio puntata, Alfonso Signorini ha salutato l’influencer campana, e quest’ultima ha chiarito la sua posizione riguardo a quanto accaduto nella scorsa puntata. L’ex schermitrice è stata eliminata al televoto dopo l’appello lanciato dai suoi genitori, che avevano anche scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi nella quale puntavano il dito contro l’intero team del GF Vip.

Antonella Fiordelisi prende le distanze dai genitori

Antonella Fioredelisi ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”: “Chiedo scusa, non c'entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l'ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l'ha fatto per il mio bene”.

L’ex vippona aveva già chiarito il suo punto di vista sulla vicenda cancellando la lettera dal suo profilo Instagram. Dopo l’uscita dalla Casa, la Fiordelisi si è riappropriata dei suoi profili social e ha fatto sparire i post incriminati. La madre di Antonella denunciava gli attacchi che la figlia aveva subito nel corso delle puntate, accusando gli autori di non provare simpatia nei confronti della concorrente. Nel lungo messaggio è stato più volte attaccato anche il conduttore, Alfonso Signorini, così come Orietta Berti.