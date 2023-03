Questa sera, alle ore 21,40 su Canale 5, andrà in onda l’attesissimo appuntamento con la semifinale della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Per l’occasione, nel corso del consueto daytime pre-puntata, Alfonso Signorini si è collegato in diretta con i concorrenti, che si sono tutti radunati nel salotto del loft di Cinecittà. Ma le azioni del conduttore stanno provocando una vera e propria rivolta sui social. Ma cos’è accaduto?

Alfonso Signorini ignora Nikita Pelizon

“Vipponiiiii”, ha esordito Signorini. “Parliamo con le tre finaliste: Oriana come va? Giaele ha dormito poco in vasca; Micol, hai scurito le ciglia a Tavassi; Milena, Giaele cucina? Andrea, ti vedo più carico; Alberto, cantaci una canzoncina; parliamo dei boxer di Onestini…”. Insomma, il conduttore ha avuto una parola per tutti. O quasi. Infatti, nessuna menzione, né tantomeno un saluto a Nikita Pelizon, probabilmente la favorita numero uno per l’accesso alla finale, che stando a quando affermato sui social, è stata completamente ignorata.

La rivolta sui social

I fan dell’influencer triestina, letteralmente inviperiti per la scarsissima considerazione della loro beniamina, si sono scagliati contro il conduttore: “Grazie Alfonso per non aver calcolato Nikita”; “Cioè, Alfonso si è collegato con la Casa e ha parlato con tutti tranne che con Nikita”; “Nikita ignorata completamente. Alfonso ha parlato con tutti tranne che con lei, neanche mezza inquadratura”; “Il modo in cui Nikita è stata sca*ata sia nel daytime che nel collegamento con Alfonso l’ho trovato a dir poco imbarazzante. Il conduttore ha avuto un qualcosa da dire a tutti tranne che a Nikita. La fatina in finale”. Questi alcuni dei commenti al veleno degli utenti su Twitter, che non hanno assolutamente apprezzato la condotta del conduttore.