La semifinale della settima edizione del Grande Fratello Vip ha riservato fortissime emozioni per i vipponi, in particolare per Nikita Pelizon. L’influencer triestina, sempre più sola nella Casa più spiata d’Italia, è stata decretata quinta finalista, con buona pace dei suoi coinquilini.

Nella puntata di ieri, se all’inizio ha visto sfumare la possibilità di arrivare in finale (il primo ad approdarvi è stato Edoardo Tavassi), Nikita si è ritrovata a scontrarsi al televoto flash con Alberto De Pisis, Milena Miconi e Luca Onestini. La prima a salvarsi è stata l’attrice, mentre gli altri tre sono stati mandati in studio, e il verdetto ha sancito l’eliminazione a sorpresa dell’ex tronista e l’approdo in finale della Pelizon. Dunque, l’ex di Matteo Diamante è potuta rientrare in Casa con Alberto De Pisis.

Nikita in finale: la reazione glaciale degli Spartani

Poco dopo, la regia ha freezato i concorrenti. Da qui ha preso la parola Alfonso Signorini, che ha annunciato, tra lo sgomento degli Spartani, l’eliminazione di Luca Onestini, e l’accesso alla finale di Nikita Pelizon. Di certo non ci si aspettava grandi festeggiamenti, visti i rapporti tesissimi che la modella triestina ha con il resto dei coinquilini, ma neanche una reazione così “glaciale”. Forse sconvolti per l’inaspettata uscita di scena di Onestini, nessuno, fatta eccezione per Alberto De Pisis e Milena Miconi, si è mostrato felice per lei, anzi, l’hanno completamente ignorata.

Ma non è l’unico episodio in cui i vipponi hanno di fatto snobbato Nikita. Infatti, mentre la concorrente riceveva una bellissima sorpresa dai genitori, i coinquilini (tranne Giaele, Alberto e Milena) si sono allontanati dal divano per non ascoltare la lettera dei familiari della triestina. E in seguito, quando la Pelizon è rientrata in salone, è stata nuovamente ignorata dai compagni, circostanza che ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini.