Luca Onestini è stato eliminato dal Grande Fratello Vip con un televoto flash che l’ha visto contrapporsi a Nikita Pelizon e Alberto De Pisis. A trascinare in nomination l’ex tronista è stato proprio De Pisis, che in precedenza era stato nominato da Nikita. I tre vipponi hanno scoperto l’esito del televoto in studio, che hanno raggiunto insieme a bordo di una macchina.

Cos'ha detto Alberto a Onestini

Al termine della puntata, Alberto De Pisis ha rivelato ai coinquilini cosa si è detto con Luca Onestini durante il tragitto per raggiungere lo studio: “Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione. Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse. In studio penso di aver fatto delle cose che se mi rivedo mi vergogno”.

L’eliminazione di Luca Onestini ha portato all’elezione della quinta finalista, ovvero Nikita Pelizon, che si aggiunge a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Edoardo Tavassi. Il sesto e ultimo finalisto sarà scelto nella puntata del 3 aprile, e sarà uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.