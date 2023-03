L’eliminazione di Luca Onestini dal Grande Fratello Vip ha lasciato tutti di stucco, soprattutto gli Spartani che, vedendolo uscire sconfitto dal confronto con Nikita Pelizon, non riescono a farsene una ragione.

Le Spartane contro Nikita Pelizon

“La sto vivendo malissimo, come se fossi nei suoi panni”, dice Oriana Marzoli sfogando tutto il suo dispiacere con Giaele De Donà che, come lei, ammette di essere sconvolta per l’esito del televoto e sicura che anche Luca non la stia vivendo bene. “Non mi dispiace tanto per la settimana che dovremo vivere senza di lui, ma per il fatto che non vivremo la finale insieme a lui. Se la meritava”, commenta la moglie di Brad.

Micol Incorvaia: "La gente è andata a dormire..."

Poco dopo, anche Micol Incorvaia si aggiunge alla conversazione e, come loro, si mostra in preda allo sconcerto. “Era l’ultima delle persone che pensavo potesse uscire, per questo sono sconvolta. La gente forse è andata a dormire, non hanno avuto modo di votare”. La sorella di Clizia proprio non riesce a digerire che Nikita sia arrivata in finale a discapito di Onestini: “Cosa vuole vedere la gente?”.

Oltre che per l’eliminazione di Luca, le tre finaliste si mostrano molto delusa dal fatto che sia stata Nikita ad avere la meglio sul loro amico, e non comprendono come, pur avendo perso più volte al televoto per l’accesso alla finale, proprio questa volta sia riuscita a portare a casa il risultato. Le tre vippone, elencando gli atteggiamenti della modella che non hanno apprezzato nel corso di questi mesi, non si spiegano come il pubblico possa averla premiata. “Rimaniamo scioccati che una persona che ha avuto comportamento scorretti benga premiata e chi ha avuto un percorso lineare no”, conclude Giaele.

Inutile dire che le riflessioni delle tre vippone hanno fatto infuriare i fan di Nikita Pelizon.