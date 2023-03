Nikita Pelizon, dopo tanto tribolare, è riuscita ad approdare alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sola contro tutti, orfana anche dell’ultima alleata Antonella Fiordelisi, eliminata la scorsa settimana, l’influencer triestina conquista un posto nell’atto finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, con buona pace degli Spartani che, loro malgrado, hanno dovuto accettare il fatto compiuto.

Nikita ha sempre avuto uno zoccolo duro di fan, le Nikiters, che nel corso di questi mesi l’hanno sempre sostenuta e supportata. Ma, nelle precedenti votazioni per i finalisti, nulla ha potuto contro l’unione dei fandom degli Spartani, che di volta in volta univano le forze per votare Micol Incorvaia prima e Giaele De Donà poi. Al primo televoto, la modella triestina non è riuscita ad avere la meglio su Edoardo Tavassi, ma in quello flash con Alberto De Pisis e Luca Onestini, ha conquistato la finale.

La dedica di Matteo Diamante per Nikita Pelizon

Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita nonché ex ospite della Casa più spiata d’Italia, ha voluto dedicare un dolce pensiero alla Pelizon: “Sei una Donna che non molla mai e adesso la gente lo sa! Se vuoi una cosa te la vai a prendere, al costo di rimanere da sola! Vola in finale FATA con la tua eleganza e il tuo solito charme! Il mio l’ho fatto, te l’avevo promesso!”.