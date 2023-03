L’approdo di Nikita Pelizon alla finale del Grande Fratello Vip, e l’eliminazione di Luca Onestini, hanno gettato nello sconforto più totale gli Spartani. Quando Alfonso Signorini ha annunciato che l’influencer triestina era la quinta finalista, sui volti di Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà, sapientemente ripresi dalla regia, si leggeva un misto di incredulità e disperazione.

I calcoli errati di Edoardo Tavassi

Più di tutti, il fratello di Guendalina, grazie ai suoi calcoli (poi rilevatisi errati), credeva che grazie al supporto dei vari fandom dei rispettivi Spartani, Onestini sarebbe riuscito ad avere la meglio sulla Pelizon, e ad approdare insieme agli “alleati” all’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini. A conti fatti, Tavassi si sbagliava di grosso, perché Nikita ha letteralmente stracciato i contenders, toccando il 47,6 per cento, mentre De Pisis e Onestini si sono fermati rispettivamente al 28,4 e 24 per cento.

Quella appena trascorsa è stata una notte insonne per gli Spartani, che non riescono ancora oggi a capacitarsi di come la Pelizon possa essere riuscita ad arrivare in finale. Un pensiero che gli attanaglia le meningi, e che li tormenta anche questa mattina.

Urla fuori dalla Casa per Nikita: la reazione degli Spartani

Mentre Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono in giardino a godersi il sole primaverile, alcune persone fuori dalla Casa urlano “Forza Nikita, forza!”. Qualche istante dopo la regia, come accade in queste situazioni, spara la musica a tutto volume per impedire ai vipponi di apprendere informazioni dall’esterno. Ma ormai è troppo tardi, e la reazione dei tre Spartani alle urla pro-Nikita è tutt’altro che entusiasta. Poco dopo che è partita la musica, Tavassi esclama: “Giusto, giusto. La musica!”, lasciando chiaramente intendere che il Grande Fratello ha fatto bene ad impedire che all’interno della Casa si potessero ascoltare gli incitamenti per la Pelizon.

Ma ciò che più ha colpito è l’espressione dei volti di Oriana e Tavassi: i due si guardano dritto negli occhi, e nonostante indossassero entrambi gli occhiali da sole, è parso chiaro che inizino seriamente a temere che Nikita possa trionfare.

La domanda che in molti sui social si fanno è la seguente: gli Spartani metteranno al corrente la Pelizon delle urla dei suoi fan?