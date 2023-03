Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono ormai inseparabili. Da quando l’influencer campana ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, non ha trascorso un solo istante lontano dal fidanzato. “Fuori si sta benissimo, meglio che dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio. Siamo incollati da una settimana, tra Milano e Roma non ci siamo mai separati. E’ successo solo una volta che ci siamo detti ‘No, ora tu stai con i tuoi amici e io con i miei’, ma dopo mezz’ora ci scriviamo ‘No, uniamoci, perché non ce la facciamo a stare distanti’”, ha detto l’ex vippona nel corso di un’intervista rilasciata a Sophie Codegoni a Casa Chi.

Antonella sembra aver definitivamente archiviato il capitolo relativo al suo ex fidanzato, quel Gianluca Benincasa che nel corso di questi mesi è finito al centro del gossip per alcune rivelazioni sull’ex schermitrice e, in particolare, sul padre Stefano, con il quale ha intrapreso una vera e propria faida a distanza. Gianluca sarebbe dovuto entrare nella Casa in qualità di ospite, ma una denuncia per stalking della famiglia Fiordelisi ha di fatto impedito che l’ingresso si concretizzasse.

Intanto, nelle ultime ore, è emerso un dettaglio che sta facendo discutere. L’esperto di gossip Amedeo Venza, ha infatti rivelato che alcuni dei vestiti indossati da Edoardo Donnamaria negli ultimi giorni sarebbero proprio di Gianluca. In particolare, si tratterebbe di un paio di scarpe e di una felpa, che apparterrebbero all’ex di Antonella, e che Benincasa avrebbe lasciato nella residenza milanese della Fiordelisi quando i due si frequentavano. E le foto non sembrano lasciare spazio a dubbi.