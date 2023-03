Antonella Fiordelisi è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato com’è stato il ritorno alla vita “reale” dopo sei mesi di reclusione nella Casa più spiata d’Italia.

“Fuori si sta benissimo, meglio che dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio. Siamo incollati da una settimana, tra Milano e Roma non ci siamo mai separati. E’ successo solo una volta che ci siamo detti ‘No, ora tu stai con i tuoi amici e io con i miei’, ma dopo mezz’ora ci scriviamo ‘No, uniamoci, perché non ce la facciamo a stare distanti’”.

Antonella: "Con Edoardo ho pensato di diventare madre"

Ormai Antonella e Edoardo Donnamaria sono a tutti gli effetti una coppia, e la loro storia sembra proseguire a gonfie vele. I due, infatti, sarebbero addirittura proiettati a costruire un futuro insieme. “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre il futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre, e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante, e questo lui me l’aveva detto inizialmente, e ha voglia di diventare padre”.

Antonella ha chiarito di non aver avuto alcun ruolo in alcune delle decisioni prese dal fidanzato fuori dalla Casa. Si riferiva, evidentemente, alla scelta del fidanzato di smettere di seguire sui social Micol Incorvaia.

“Certe persone non vorrei vederle nemmeno per un caffè”, dice la Fiordelisi quando le viene chiesto quali vipponi frequenterà. “Il GF era un gioco fino a un certo punto, le simpatie e le antipatie sono vere. Certe persone godevano nel vedermi stare male e non voglio averle vicine. Edoardo è diverso da me, si fida più degli amici. Alcune amiche hanno già dimostrato il contrario. Ad altri, come Tavassi, tiene tanto. Credo chiariranno”. E su Nicole Murgia? “Edoardo non frequenta chi mi ha fatto stare male”.

La mancata risposta di Edoardo ai messaggi della Murgia

Antonella ha anche risposto a chi le aveva attribuito la responsabilità della mancata risposta di Donnamaria ai messaggi della Murgia: “Nella Casa gli avevo detto che ero stata male per quanto accaduto con Nicole, e che non sapevo se sarei tornata con lui. Ci trovavamo in capanna e mi promise che, qualsiasi cosa sarebbe accaduta, non mi avrebbe fatto più male e che non avrebbe avuto nulla più a che fare con queste persone. Non gliel’ho chiesto io”.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Infine, la Fiordelisi ha concluso ribadendo di non voler avere alcun tipo di rapporto con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Un sushi con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Micol e Tavassi? Sicuramente con Paolo Ciavarro e basta. È un amico di Edoardo, è sincero e gli vuole bene. Non ha mai rilasciato interviste contro la coppia e non vogliamo avere amici che ci mancano di rispetto in questo modo. Parlo di Micol, Tavassi che sta esagerando. Edoardo ci è rimasto male. Stanotte lo ha sentito dire che gli conviene stare con me, non è stato carino. Loro pensano solo al gioco, non alle amicizie o all’amore”.