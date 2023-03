Antonella Fiordelisi ha condiviso su Instagram un post che ricorda una data importantissima. Oggi, 31 marzo, sono cinque mesi che è iniziata la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi e i cinque mesi con Edoardo Donnamaria

L’influencer campana ha condiviso una foto scattata nei primi giorni vissuti con lo speaker radiofonico romano lontano delle telecamere, facendo letteralmente impazzire le Donnalisi. “Sai perché a settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi”, ha scritto l’ex schermitrice, raccontando i sentimenti provati durante le prime settimane nella Casa. “Ho sempre avuto paura dell’amore… è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce. Stando con te ho capito che l'amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore…e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie. 5 mesi di noi”. Il primo commento è stato quello del fidanzato Edoardo: “Amore piccolo sole”.

Gianluca Benincasa: "Antonella vuole una ship tipo Prelemi e Basciagoni..."

Ma, a guastare la ricorrenza di Antonella e Edoardo, ci ha pensato l’ex della Fiordelisi, Gianluca Benincasa, che ha rilasciato un’intervista a Tvper tutti. Ecco cosa ha dichiarato: “Questa storia tra loro continuerà, perché ho sempre pensato che il suo sogno più di Edoardo è avere una ship alla tipo Prelemi, Basciagoni e altre che si sono formate nel Grande Fratello. Però queste ship lì sono nate in maniera naturale, invece a mio avviso la sua è nata molto a favore delle telecamere, per le telecamere. Continuo sempre poi a pensare che l’amore c’è, ma per la ship, per il contesto che sono i fan, per me questo è un amore che sarà destinato a durare anche senza la compatibilità dei due, anche se loro non sono compatibili questo amore durerà per causa di forza maggiore”.