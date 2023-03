Nella Casa del Grande Fratello Vip, a soli tre giorni dalla finalissima del 3 aprile, fanno discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi avvenute durante il GF Vip Radio.

Davanti alla domanda diretta da parte di Oriana Marzoli “Se potessi tornare indietro che cosa non rifaresti?”, il fratello di Guendalina ha risposto: “Se potessi tornare indietro, probabilmente non litigherei con te. All’inizio avevo un’impressione sbagliata. Per il resto non mi pento di niente, ho fatto tutto quello che avrei fatto anche fuori”.

Tavassi vuole soffiare i fan ad Oriana?

Queste parole, però, non sono state prese affatto bene dagli utenti social. Il sospetto di tanti è che Tavassi, con il suo improvviso cambio di strategia, stia cercando di “accaparrarsi” la benevolenza dei supporter di Oriana, avendo intuito, da fine stratega qual è, che la modella venezuelana è una delle concorrenti preferite dal pubblico.

Del resto, la furiosa litigata avvenuta due notti fa con Micol Incorvaia, ha palesato tutta la sua preoccupazione che possa essere la Marzoli ad aggiudicarsi la vittoria finale. “Vai, vai. Fai vincere questo Gf a Oriana, lo stai facendo apposta”, le parole dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi nei confronti della fidanzata, sintomatiche del fatto che Tavassi teme fortemente che la “reina” gli possa soffiare la vittoria da sotto al naso.