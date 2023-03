Nella Casa del Grande Fratello Vip, continua a far discutere l’atteggiamento che diversi concorrenti hanno assunto, e continuano ad assumere, nei confronti di Nikita Pelizon. Nello specifico, nella serata di ieri, il modo in cui si sono comportati Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis ha fatto storcere il naso ai telespettatori, e soprattutto ai fan dell’influencer triestina. Ma cos’è successo?

Tavassi e De Pisis "snobbano" Nikita

I vipponi ancora in gara stavano preparando l’ultima puntata del GF Vip Radio. Giaele De Donà, che stava organizzando la trasmissione, ha detto: “Cominciamo a fare delle domande a Nikita?”. A quel punto, Tavassi ha subito risposto: “No, fammele fare a Micol e Oriana. Preferisco avere interazioni con chi ho confidenza. A me mettimi con uno con cui ho confidenza, mi faresti un favore”.

Milena Miconi si arrabbia

Quindi, Giaele ha di nuovo chiesto: “Chi vuole fare le domande a Nikita?”. “Nikita no!”, ha rimarcato Edoardo. Anche Alberto si è rifiutato: “Preferisco fare delle domande a Oriana”. A quel punto è intervenuta Milena Miconi, che ha protestato: “Oh, ragazzi, è una domanda. Cioè, si può fare. La faccio io ma anche qualcun altro, così movimentiamo la faccenda…”.

Diversi telespettatori hanno protestato su Twitter per la reiterata tendenza ad escludere Nikita Pelizon dalle attività nella Casa, notando quanto questa circostanza cozzi con le numerose battaglie per l’inclusione di cui questa edizione del Gf Vip doveva farsi portatrice. La realtà è che Nikita è l’unica Persiana rimasta in gara e, fatta eccezione per Milena, nessuno degli Spartani ha intenzione di avere alcun tipo di rapporto con lei, nonostante ormai manchino una manciata di giorni alla finale.