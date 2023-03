Mancano solo quattro giorni alla finalissima del Grande Fratello Vip, e nella Casa, ovviamente, l’argomento di discussione principale riguarda proprio ciò che accadrà lunedì 3 aprile.

A giocarsi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. A loro si aggiungerà uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, ed è ipotizzabile che per decretare il sesto finalista si ricorrerà ad un televoto flash durante la diretta.

Nel loft di Cinecittà, i vipponi fanno di continuo ragionamento su quello che potrebbe succedere nell’atto finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Giaele De Donà sembra avere le idee chiarissime: per lei a vincere sarà Nikita Pelizon. Tavassi, ovviamente, si augura di no, e in questo momento l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi sembra essere il concorrente più in ansia in vista del verdetto finale.

Edoardo Tavassi scredita Daniele Dal Moro

Mentre chiacchierava in giardino con Oriana Marzoli, il fratello di Guendalina si è lasciato sfuggire una considerazione che ha fatto infuriare i fan di Daniele Dal Moro. “Il suo personaggio era basato molto sulla storia che aveva con te, e quindi i tuoi fan lo avrebbero spinto di più secondo me”, sostiene Edoardo rispondendo ad una domanda della modella venezuelana. Arriva immediata la replica di Nikita: “Daniele più che altro era amato già prima…”. Tavassi prova a rimediare, ma ormai la frittata è fatta: “Daniele c’ha i suoi che sono tanti, e in più anche i tuoi (quelli di Oriana), quindi avrebbe avuto molte più possibilità di Luca Onestini”.