L’imbarazzante faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia andato in scena durante la semifinale del Grande Fratello Vip ha lasciato molto perplessi i telespettatori e il popolo social.

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

“Sono venuta qui perché ancora una volta sento che non ti sei comportata bene con me. Da fuori si capiscono più cose e anche Edoardo ha capito tutto. Io sono uscita perché i miei fan mi hanno vista stare male, Edo una volta uscito ha tolto il segui a te e tua sorella perché ha visto che proprio gli amici ci facevano litigare. Raccontati di più perché manca una settimana, io ho fatto vedere i miei difetti ma anche altre e io ho preferito l'amore al gioco”, le parole dell’influencer campana.

“Non puoi capire il mio imbarazzo e la fatica nel tacere sentendo queste cavolate. Mi dispiace se Edo ha fatto questa cosa. Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione dicendo che sono gelosa perché non piacevo a Edoardo, non stiamo sulla stessa lunghezza d'onda. Non accetto consigli da te. Non so nemmeno perché sto qui è un livello talmente basso che non mi sento di sostenere questa conversazione”, la replica della fidanzata di Edoardo Tavassi.

“Io sono felicissima, perché fuori mi sto vivendo la mia storia. Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo la sua Panda”, l’affondo di Antonella. “Ma ti rendi contro? Come ti permetti di rivolgerti in questo modo a me. Nessun dialogo con lei né oggi, né mai. né nelle prossime reincarnazioni, mi dispiace di Edo ma si sa tira più un pelo ...”, la sfuriata di Micol. Insomma, non un gran momento di televisione.

Il gesto di Micol Incorvaia non passa inosservato

La Incorvaia, terminato lo scontro con la Fiordelisi, è rientrata nella Casa letteralmente imbufalita, e si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato all’occhio dei telespettatori più attenti. Micol, infatti, mentre si dirigeva verso i divani ha dato un calcione ad un cuscino. “Cosa vedo? Un gesto violento in prima serata su Canale 5 e nessuno se n’è accorto?”, scrive un utente su Twitter.

Insomma, nonostante manchino ormai quattro giorni alla finale del Grande Fratello Vip, il clima nella Casa continua ad essere incandescente.