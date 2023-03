Gf Vip: Oriana e Tavassi litigano, Nikita gode. Cos'accadra nella tanto attesa finale?

Mancano solo quattro giorni all’attesissima finale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi è il vippone favorito alla vittoria finale? Inutile girarci intorno: i bookmaker danno per vincente Oriana Marzoli, ma le cose nelle ultime ore potrebbero cambiare.

Oriana, Nikita, Tavassi: chi vincerà il Gf Vip?

La modella venezuelana, in occasione del televoto per decretare il primo finalista, ha avuto la meglio su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. La “reina” ha infatti potuto contare, oltre che sul suo fandom, anche su quelli degli altri Spartani. Ma adesso che Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà corrono da soli, il rischio inevitabile è che le preferenze verranno spartite. Ad approfittare di questa situazione potrebbe essere Nikita Pelizon: il suo fandom, le Nikiters, ha sempre sostenuto la vippona nei tantissimi televoti che ha dovuto affrontare nel corso di questi mesi, uscendone sempre vincente. A supportare l’influencer triestina saranno anche i Donnalisi: Antonella Fiordelisi, infatti, ha chiamato alle armi i suoi fan, dicendo loro di votare per la Pelizon. E il fatto che Nikita abbia letteralmente stracciato Luca Onestini e Alberto De Pisis al televoto flash per il quinto finalista, è la testimonianza di come, nonostante l’unione dei fandom degli Spartani, sia stata in grado di distruggere i competitors. Detto questo, salvo clamorosi colpi di scena, saranno Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi a giocarsi la vittoria nella finale del 3 aprile.

Nel frattempo, sui social è esplosa una vera e propria guerra tra fandom. Sia i sostenitori di Nikita che quelli di Oriana stanno facendo la voce grossa, sostenendo ognuno il proprio vippone. Particolarmente accesi i fan dell’influencer triestina così come quelli della venezuelana.

Matteo Diamante contro Oriana Marzoli

Intanto, Matteo Diamante, all’interno di uno space su Twitter, si è scagliato proprio contro la Marzoli. Durante una conversazione tra alcuni haters di “bebè”, un utente ha detto: “Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita. Uscirà subito, vedrete”. A quel punto, Diamante, replica tra le risate: “Rido, perché sarà la prima ad essere eliminata. Già!”.

Insomma, a quattro giorni dalla finalissima della settima edizione del Grande Fratello Vip il clima si fa sempre più infuocato. La tavola è apparecchiata: non ci resta che attendere per scoprire chi sarà a trionfare.