Nella Casa del Grande Fratello Vip, tensione altissima tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Questa notte, i due vipponi hanno litigato pesantemente all’interno del van, con il fratello di Guendalina che ha insultato a più riprese la sua fidanzata.

La sfuriata di Tavassi contro Micol

Non è ancora chiara l’origine della discussione, ma Tavassi si è lasciato andare a frasi ed affermazioni decisamente gravi nei confronti di Micol: “Vai a fare in c*lo: Esco dalla porta rossa, non me ne frega un ca**o. Sei una povera sfigata. Mi segno tutto, questa è l’ennesima dimostrazione. Vai tranquilla, non me ne frega un ca**o. Cerchi di buttarmi giù, vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele in confessionale. Ciao. Stai a fa proprio apposta. E’ tutta la sera, che figura di m*rda che mi hai fatto fare. Brava”.

La rivolta social contro Edoardo Tavassi

Sui social, in particolare su Twitter, si è scatenata una vera e propria rivolta degli utenti, che in queste ore stanno chiedendo a gran voce l’espulsione immediata dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Quest’ultimo, infatti, stando alla nuova linea imposta dai vertici Mediaset al reality show condotto da Alfonso Signorini, avrebbe palesemente violato il regolamento e, al pari di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, dovrebbe essere squalificato. Ricordiamo, inoltre, che Tavassi ha a suo carico già un’ammonizione, ricevuta dopo aver scagliato sul pavimento una stecca da biliardo.

Le parole su Oriana Marzoli

Ma non finisce qui. Durante la discussione notturna tra gli Incorvassi, Edoardo ha pronunciato anche questa frase: “Fallo vincere a Oriana questo GF, lo stai facendo apposta…”. Non è chiaro a cosa si riferisse esattamente Tavassi, ma di certo dalle sue parole emerge il timore che possa essere la modella venezuelana a vincere la Gf Vip. Parole che cozzano con quanto si è visto in questi mesi nella Casa, visto che tra i due c’è un solidissimo rapporto di amicizia.