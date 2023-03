Nonostante l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi continua ad essere costantemente sotto la luce dei riflettori. L’influencer campana è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Edoardo Donnamaria.

L’ex vippona ha detto anche di non voler avere nulla a che fare con alcuni dei suoi ex coinquilini, come ad esempio Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. In merito al fratello di Guendalina, pare che Donnamaria se la sia un po’ presa per alcune esternazioni fatte dal suo amico su di lui e la Fiordelisi.

Antonella è però sicura delle persone che vorrà rivedere. Su tutti ha fatto i nomi di Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Matteo Diamante, ma anche quelli di Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti. E, a sorpresa, l’ex schermitrice ha fatto anche il nome di Antonino Spinalbese.

Con l’ex di Belen Rodriguez, la Fiordelisi ha stretto un legame speciale tra le mura della Casa più spiata d’Italia, anche se, la loro vicinanza, ha sempre molto infastidito Edoardo Donnamaria. “Per rispetto di Edoardo, dato che hanno discusso e avuto incomprensioni, non penso lo vedrò mai da sola. Se a Edoardo andrà lo vedremo insieme e faremo un’uscita a tre per un caffè”. Staremo dunque a vedere se il volto di Forum sarà propenso ad aprire un dialogo con Antonino Spinalbese per provare a ricucire il rapporto.