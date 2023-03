Giulia Salemi, la “bastarda col tablet” della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, facendo un bilancio di questi anni in cui si è avvicinata al mondo della televisione. Ovviamente, non poteva mancare un riferimento alla storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi si racconta al settimanale Chi

“Sono partita facendo alcuni concorsi di bellezza a Piacenza. Ho fatto 1.500 ospitate in tv senza un ruolo preciso. Ho fatto il mio primo Gf Vip totalmente inconsapevole, sono andata allo sbaraglio. Era un periodo in cui facevo esperienza, quella che gli altri chiamano gavetta. E ne sono uscita con le ossa rotte. Poi ha iniziato a frequentare i social, vedevo tante ragazza che si riconoscevano in me, nel mio essere insicura, sfortunata in amore, e mi sono sentita compresa. Quando sono stata chiamata per la seconda volta al Gf Vip ero una persona diversa, più consapevole. Ho anche trovato un team di lavoro che mi ha valorizzata, mentre prima avevo conosciuto tante persone inutili che volevano comandare la mia vita. Ora ho cambiato approccio verso il lavoro e verso me stessa. Ho un impiego, meno tempo libero e pensa prima di parlare. E’ tutto qui. Al Gf Vip, nella mia postazione social, credo di essere riuscita a parlare meno, ma a dire le cose giuste, senza cercare di strafare”.

La Salemi ha anche rivelato di aver rifiutato il ruolo di opinionista part-time al Gf Vip al posto di Sonia Bruganelli: “A Natale mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della ‘bastarda col tablet’ è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere str*nza, lo sono quando c’è bisogno. Però so come leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro”.

La crisi con Pierpaolo Pretelli

Giulia ha poi spiegato i motivi che hanno portato alla crisi lei e Pierpaolo Pretelli: “C’è stato un momento in cui lavoravamo tantissimo entrambi e sempre negli stessi periodi. Non riuscivamo a vederci come avremmo voluto, eravamo molto tesi. Ci stavamo perdendo, abbiamo parlato con Alfonso (Signorini, ndr), che ci conosce bene, abbiamo trascorso un weekend insieme e ci ha detto ‘Se vi lasciate date un calcio al destino che vi ha fatto incontrare perché siete stati fortunati’”.