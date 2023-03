Il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne sta per giungere al termine. Alessio Corvino o Alessio Campoli? La tronista più longeva rimasta nel dating show di Maria De Filippi è chiamata a fare una scelta. La 26enne romana dovrà esprimere la propria preferenza, e il momento nel quale dovrà esprimere la propria preferenza tra gli ultimi due corteggiatori rimasti a contendersi le sue attenzioni si avvicina sempre di più.

Quando ci sarà la scelta di Lavinia Mauro? La tronista scioglierà le ultime riserve a giorni. Sembra, infatti, che nella registrazione di Uomini e Donne di sabato 1 o domenica 2 aprile, i dubbi saranno sciolti, e lei lascerà il programma insieme ad uno dei due Alessio.

Chi sarà il corteggiatore prescelto non è ancora dato saperlo, anche se Alessio Corvino sembra quello favorito, anche se ha dato sempre filo da torcere a Lavinia. Alessio Campoli, invece, si è dimostrato più “fedele” nel corso del cammino nel programma, ma questo aspetto da solo non può rappresentare una garanzia in vista della futura scelta.