A Uomini e Donne non sembra proprio esserci margine per ricucire il rapporto tra Gemma Galgani e Silvio Venturato. Dopo il forfait a casa del cavaliere, la dama esce molto provata dal confronto in studio. E, a rincarare la dose, ci hanno pensato anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, che rivangano il passato della torinese.

Gli opinionisti le ricordano i trascorsi con Giorgio, quando lei si era fatta mandare da Torino un trolley carico di lingerie pur di non farsi trovare impreparata all’appuntamento “dell’amore”. Parole che mandano in crisi la Galgani, che decide di abbandonare lo studio. Alla base delle considerazioni della Cipollari c’è esclusivamente un punto: Gemma non è mai stata attratta da Silvio, ma ha solo voluto giocare un po’ a farsi corteggiare finché lui non se n’è reso conto e l’ha scaricata.

Nel mentre, arrivano due dame per conoscere il cavaliere, e nonostante quest’ultimo dica di non sentirsi in grado di intraprendere nuove frequentazioni, decide di uscirci a cena. Sul trascorso con Gemma chiarisce: “E’ l’unica donna ad essere uscita illibata da casa mia”, e nel momento in cui Maria De Filippi chiede a Silvio se voglia raggiungere la Galgani dietro le quinte, lui alza le mani e dice: “Non ci penso nemmeno”.