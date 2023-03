Come già emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, tra Gemma Galgani e Silvio Venturato è finita malissimo. La dama torinese, infatti, non avrebbe apprezzato alcuni atteggiamenti avuti dal cavaliere, e per tale ragione si è frenata. L’intento di Silvio era quello di poter trascorrere del tempo insieme a Gemma ed andare oltre ad un semplice bacio. Una mossa che la dama ha trovato azzardata, come spiegato anche nella puntata di lunedì 27 marzo.

L’accaduto ha suscitato polemiche in studio, e Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica della Galgani, ha sbottato contro la dama. L’opinionista l’ha accusata spiegando come secondo lei in realtà Silvio non le sia mai piaciuto davvero e, per tale ragione, continua a respingerlo. Senza peli sulla lingua, Tina ha detto a Gemma tutto ciò che pensava di lei.

Tina Cipollari perde le staffe. Interviene Maria De Filippi

La Cipollari ha davvero perso le staffe e non è riuscita a contenersi. Per correre ai ripari, complice anche il linguaggio utilizzato dall’opinionista, Maria De Filippi e i suoi collaboratori hanno deciso di staccare l’audio al microfono della Cipollari. Quest’ultima ha dunque lasciato lo studio per alcuni attimi per dirigersi dietro le quinte. Al suo rientro aveva in mano dei fogli con delle scritte, in cui informava il pubblico dell’accaduto.

Un momento "iconico" che è già diventato virale sui social, e ha divertito il parterre di Uomini e Donne così come la stessa Maria De Filippi, che poi ha deciso di ridare la parola a Tina Cipollari.