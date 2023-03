Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di un possibile addio di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Dopo la fine della tormentata storia con Ida Platano, e dopo la fine della conoscenza con Gloria Nicoletti, il cavaliere salentino non ha più avuto frequentazioni

Nelle ultime puntate andate in onda, Riccardo aveva espresso il desiderio di volerci riprovare con una sua ex fiamma, Roberta Di Padua. Ma la dama del Trono Over ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di tornare con lui. Ma a far scattare un campanello d’allarme era stata l’assenza di Guarnieri nelle ultime registrazioni. Il suo forfait aveva preoccupato i fan, i quali si chiedevano se il cavaliere avesse deciso di lasciare il dating show di Canale 5. Ma qual è la verità?

Riccardo Guarnieri torna in studio

Nella giornata di ieri, domenica 26 marzo, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni ha svelato dettagli e anticipazioni attraverso la sua pagina Instagram. Oltre ad aver svelato cosa è successo tra Gemma Galgani e Silvio Venturato, e che nella prossima registrazione ci sarà la scelta di Lavinia Mauro, l’esperto ha rassicurato i fan di Riccardo Guarnieri. A quanto pare, infatti, il cavaliere non ha deciso di abbandonare il programma. Dopo una lunga assenza dovuta a motivi personali, nella registrazione di ieri il cavaliere era presente in studio.

Ad attenderlo ottime notizie: una nuova dama, infatti, è arrivata in studio per corteggiarlo, e Riccardo ha deciso di tenerla, iniziando così una nuova conoscenza. Sarà la volta buona per il cavaliere salentino?