La registrazione di Uomini e Donne del 26 marzo è stata ricca di colpi di scena. Secondo le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, riguardo al Trono Classico, è stato annunciato che Lavinia Mauro farà la sua scelta durante la prossima registrazione. La tronista ha ballato sia con Alessio Corvino che con Alessio Campooli, e ha chiesto di rivederli entrambi un’ultima volta prima di prendere la sua decisione.

Per quanto riguarda Luca Daffrè, invece, è uscito in esterna con Ilaria e Alessandra. In seguito, ha deciso di eliminare Ilaria, ritenuta troppo rigida e severa. Nicole Santinelli è andata nuovamente in esterna con Carlo e Andrea. Dopo il bacio appassionato con quest’ultimo durante la registrazione precedente, questa volta ha baciato Carlo, suscitando il disappunto di Andrea.

Nel Trono Over, la conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio Venturato è giunta al capolinea. Un tentativo di riconciliazione in studio non ha portato ai risultati sperati, e il cavaliere ha deciso di abbandonare il programma. Gemma e Silvio si sono salutati con un abbraccio.

Armando Incarnato, invece, ha scelto di non frequentare la dama conosciuta durante la registrazione precedente. Il cavaliere napoletano ha conosciuto un’altra dama, ma ha deciso di non proseguire con lei. Questa situazione di stallo ha scatenato un dibattito che ha coinvolto Tina Cipollari, Gianni Sperti, Aurora e Paola, con la prima che ha accusato Armando di avere una donna fuori dal programma. Incarnato ha avuto anche un diverbio con Silvio, decidendo di lasciare lo studio per evitare che la situazione degenerasse.