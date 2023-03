Ieri, sabato 25 marzo, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Alessio Corvino, dopo non aver preso parte all’ultima registrazione a causa di una discussione con Lavinia Mauro, ha deciso di tornare in studio.

Anticipazioni Trono Classico

Nel corso della settimana, è stato proprio il corteggiatore a chiedere di vedere la tronista. E’ stata dunque trasmessa l’esterna di Lavinia e Corvino, nel corso della quale Alessio si è mostrato dispiaciuto per il fatto che la Marchesa non riesca a fidarsi di lui. Alessio Campoli, dopo aver visto l’esterna, ha dichiarato di avere la forte sensazione che non sarà lui la scelta di Lavinia.

Nicole Santinelli, invece ha portato nuovamente in esterna sia Carlo che Andrea. Durante l’esterna con quest’ultimo è scattato anche un bacio. Carlo, dopo aver assistito al bacio, non ha nascosto il suo dispiacere.

Anticipazioni Trono Over

Per quanto riguarda, invece, il Trono Over, Gemma Galgani e Silvio Venturato hanno parlato della settimana che hanno trascorso insieme a casa di lui. Durante un momento di intimità sul divano, però, la dama torinese si è bloccata, allontanandosi da lui. Il cavaliere ha dichiarato che Gemma si riavvicina appena lui diventa freddo nei suoi confronti. Dopo aver ascoltato questo racconto, Tina Cipollari si è scagliata contro la Galgani. Silvio è dunque arrivato in studio con la ferma intenzione di chiudere con Gemma, e ha deciso di conoscere due nuove dame giunte nel programma appositamente per lui. Davanti a questa decisione, Gemma è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio, ed è stata Tina Cipollari ad andare a riprenderla.

Armando Incarnato, infine, ha conosciuto una nuova dama arrivata in studio per lui e ha ballato con lei.