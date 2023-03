L’annuncio di un ex dama di Uomini e Donne ha scosso i social. Un annuncio che i fan non si aspettavano di certo, soprattutto perché avvenuto a breve distanza da quello fatto da un ex cavaliere. Pochi giorni fa, infatti, il protagonista del Trono Over aveva ammesso in un’intervista a Tvpertutti di aver iniziato una frequentazione con un ex dama del parterre femminile. Ed è proprio per tale ragione che aveva deciso di comunicarlo alla redazione del dating show di Maria De Filippi.

Ivan Di Stefano annuncia la frequentazione con Gloria Nicoletti

L’ex cavaliere in questione è Ivan Di Stefano: “La verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre. Dato che sono un uomo corretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita dalla mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci”.

L'annuncio di Gloria Nicoletti

A distanza di pochi giorni dall’intervista all’ex cavaliere, Gloria Nicoletti, ex fiamma di Riccardo Guarnieri, è tornata sui social per fare a sua volta un annuncio: “Vi ringrazio per la vostra gentilezza ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata. Tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita! Per il momento non voglio aggiungere altro… Meglio sapere delle verità non belle ora che dopo. Grazie a tutti vi voglio bene”.