I fan di Uomini e Donne non vedono l’ora per scoprire il destino di Lavinia Mauro, e soprattutto quando avverrà la sua scelta. La Marchesa, tra alti e bassi, incomprensioni e discussioni, è arrivata sostanzialmente quasi al finale di stagione senza aver ancora deciso con chi abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

Ma nonostante le difficoltà e i numerosi ostacoli che si sono parati lungo il suo cammino, la tronista sembrerebbe pronta a fare la sua scelta. Già nelle scorse registrazioni, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, Lavinia aveva fatto cenno di questa cosa, affermando che il suo percorso stava per giungere alla conclusione e di essere pronta ad abbandonare il programma con uno dei due corteggiatori rimasti “in gioco”.

La "fuga" di Alessio Corvino

Tuttavia, le cose si sono complicate nel momento in cui Alessio Corvino, in seguito all’ennesima incomprensione con la tronista, ha deciso di darsela a gambe levate. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, il corteggiatore non si è presentato in studio. Lavinia era sicura che il ragazzo non si sarebbe presentato, ma lei questa volta non ha alcuna intenzione di rincorrerlo: “Se vorrà tornare, dovrà essere lui a venirmi a chiedere scusa”, ha assicurato la tronista.

Nel weekend le nuove registrazioni di Uomini e Donne

Nel frattempo oggi, sabato 25, e domani, domenica 26 marzo si terranno le nuove registrazioni. Se Lavinia Mauro era ad un passo dalla scelta, ma uno dei due corteggiatori ha deciso il programma, cosa accadrà adesso? La tronista terrà fede alle sue parole, o deciderà di andare a riprendere Alessio Corvino? O quest’ultimo avrà un ripensamento e deciderà di tornare? E se invece Lavinia decidesse di abbandonare il trono senza fare una scelta?

Tanti gli interrogativi. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.