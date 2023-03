Roberta Di Padua è ormai da anni una delle dame più discusse del Trono Over di Uomini e Donne. La sua rivalità con Ida Platano, che lo scorso novembre ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, ha catturato l’attenzione dei telespettatori per diverso tempo.

A proposito dell’amore, la dama campana, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, ha fatto una rivelazione su un altro storico protagonista del parterre Over, ovvero Riccardo Guarnieri.

Roberta Di Padua vuota il sacco su Riccardo Guarnieri

“Sinceramente non ho capito cosa gli sia successo. Quando dice che insieme stavamo bene, ha ragione... Il problema è che lui ora come ora secondo me non sa mantenere un rapporto perché non ha superato il passato, è come se fosse incastrato li: devo dire che un po’ mi spiace vederlo millantare serenità anche se sereno secondo me non lo è affatto, anzi. Credo che Riccardo sia in una fase in cui vuole a tutti i costi trovare una compagna. Lo dimostra il fatto che poco prima di riavvicinarsi a me voleva uscire con Cristina e le ha addirittura portato dei fiori, cosa che con me non ha mai fatto, mai, neanche il giorno della scelta: infatti quel gesto mi ha fatto strano, come mi ha fatto strano ascoltare che portava Gloria in giro di qua e di là mentre nel mio caso non mi ha portata da nessuna parte quando eravamo una coppia. Comunque per me la storia è chiusa. Come ho ripetuto più volte, in questo momento ho bisogno di una relazione spensierata e Riccardo non me la saprebbe dare, ci abbiamo provato”.