Gemma Galgani protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne di oggi. La dama del Trono Over ha stupito tutti con la personale reinterpretazione della scena di Julia Roberts che seduce Richard Gere nella celebre pellicola Pretty Woman. Al centro dello studio solo un pianoforte: l’ingresso della dama torinese in sottoveste nera e accappatoio è stato accolto dai presenti con brusii e commenti proseguiti anche dopo il siparietto sexy.

“Silvio ti dovresti accomodare al piano e fare Richard Gere”, ha commentato Gianni Sperti, che ha subito evidenziato come la scena reale del film fosse molto più hot rispetto a quella eseguita da Gemma. Il cavaliere ha accettato il suggerimento con tanto di bacetto finale. La Galgani, però, si è rifiutata di eseguire di nuovo la scena. “A quanto pare non c’è stato un innalzamento di pressione”, ha detto Tina Cipollari, che ha rimproverato la dama per non aver voluto concedere il bis.