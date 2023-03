Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne ha appassionato tantissimi telespettatori come non succedeva da tempo. L’ingegnere romano, alla fine, ha scelto di lasciare il programma con Carola Carpanelli, dando il ben servito all’altra corteggiatrice, Alice Barisciani.

Del resto, bastava guardare negli occhi l’ex tronista per capire che la sua scelta l’aveva già fatta da tempi, anche se in molti nutrivano ancora forti dubbi su chi potesse essere la vera scelta, considerato soprattutto il bel percorso che Federico ha fatto con Alice.

Aria di crisi tra Federico e Carola? L'ex tronista spegne le voci

Nel frattempo, i fan della nuova coppia sono già in apprensione per via di alcuni rumor secondo i quali tra Federico e Carola tirerebbe già aria di crisi. In questi giorni, infatti, continuano a rincorrersi sul web voci circa una presunta rottura tra i due ex protagonisti del Trono Classico. Ma una foto condivisa su Instagram da Carola Carpanelli mette a tacere il chiacchiericcio.

L’ex corteggiatrice ha condiviso un suo scatto, e subito è arrivato il commento di Federico: “Più bella non si può”. Immediata anche la replica della studentessa varesina: “Sei tutto”.

Insomma, sospiro di sollievo per i fan della coppia: tra Federico e Carola, nonostante siano spesso distanti (vivono in città differenti), tutto procede a gonfie vele. A tal proposito, un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano rivela che presto la Carpanelli potrebbe presto trasferirsi a Roma per andare a vivere insieme a Federico.