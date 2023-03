Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, un dettaglio è passato tutt’altro che inosservato: l’assenza in studio di Riccardo Guarnieri. In molti hanno notato che da diverse puntate a questa parte, il cavaliere non è seduto al solito posto tra le fila del parterre maschile del Trono Over. Come mai l’ex di Ida Platano sta disertando lo studio? Sta pensando di abbandonare il programma?

Riccardo Guarnieri assente in studio

Ad accendere ulteriormente la vicenda sono le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, arrivate come sempre puntuali da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Stando a quanto rivelato dall’esperto, anche nel corso dell’ultima registrazioni, avvenuta sabato 25 marzo, Riccardo sarebbe risultato ancora una volta assente in studio. I fan si sono allarmati, chiedendosi che cosa fosse accaduto e quale fosse il motivo del forfait del cavaliere. Se le voci di un suo presunto addio venissero confermate, i telespettatori da casa potrebbero prenderla malissimo.

Dopo l’addio definitivo a Ida Platano e la fine del rapporto con Gloria Nicoletti, Riccardo Guarnieri non ha intrapreso nuove conoscenze. Nelle ultime puntate, il cavaliere aveva espresso il desiderio di volerci riprovare con l’ex fiamma Roberta Di Padua. Ma la dama del Trono Over, anche in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e donne, ha ribadito che quello di Riccardo è un discorso chiuso.

Nei giorni scorsi, è venuta fuori la notizia di una frequentazione tra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano. Peccato che, a distanza di neanche 24 ore, l’ex dama ha già fatto un passo indietro. Possibile che Riccardo sia tornato sui suoi passi e abbia deciso di provare a riconquistare Gloria?