Desdemona Balzano è l’ormai ex dama del Trono Over di Uomini e Donne “cacciata” da Maria De Filippi nella puntata dello scorso 15 marzo. La donna è stata accusata di aver sfruttato la visibilità offerta dal dating show per trarne un profitto personale. Un’accusa che Desdemona, la quale ha denunciato Gianni Sperti e Armando Incarnato, commenta in un’intervista a Fanpage.it.

"Quando Maria mi ha cacciato ero frastornata..."

“Quando Maria Di Filippi mi ha cacciato dallo studio ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo – racconta l’ex dama -. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata”.

La denuncia a Gianni Sperti e Armando Incarnato

Desdemona ha raccontato di aver denunciato Gianni Sperti e Armando Incarnato, sebbene l’audio non sia stato riproposto in studio: “Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato. Prendere 5 frasi di una conversazione che dura un’ora equivale a decontestualizzarla. Non puoi prenderne uno stralcio e interpretarlo affinché il significato cambi”.

L'audio incriminato

Ci sarebbero passaggi dell’audio in cui la Balzano dice che le sarebbe servito restare a Uomini e Donne perché deve lavorare e vuole fare l’attrice: “Non l’ho mai detto. Ho detto ‘Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile’. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre. È nel contratto, lo firmano tutti quelli che fanno parte del parterre. Per quanto riguarda l’amore, in trasmissione l’ho trovato per cui il format funziona”.

E in merito alle accuse mosse nei confronti di Desdemona da Gianni Sperti e Armando Incarnato: “Non posso rispondere, c’è un procedimento in atto. Quello che posso dire è che la privacy non va violata. Né la mia, che sono solo una che è stata 15 minuti in televisione, né quella di un politico o di chiunque altro. Non posso pensare di essere stata registrata mentre faccio una telefonata da casa mia e che quella telefonata sia stata inviata a un terzo per ledermi”.

Poi, Desdemona Balzano racconta cos’è successo dietro le quinte dopo la sua uscita dallo studio: “Sono stata molto male. Sono tornata in camerino dove mi hanno portato le mie cose. Nessuno è venuto a consolarmi, solo Giuseppe che è venuto a prendermi con la sua macchina e mi ha abbracciato. Mi sono sempre trovata benissimo con tutti quelli che lavorano a Uomini e Donne. Probabilmente, in quella situazione non sapevano cosa fare. Ma non li giudico, erano sul posto di lavoro”.