Antonella Fiordelisi e Antonella Fiordelisi, protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno svelato al settimanale Chi alcuni retroscena sulla loro avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Nello specifico, l’influencer campana non ha nascosto di aver fatto sesso con il fidanzato nel loft di Cinecittà: “Sempre, abbiamo anche fatto una capanna”, ha ammesso l’ex vippona, che ha poi rivelato di volere un figlio con Edoardo. “Ieri sera mi faceva vedere con un'applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l'80% con la testa mia e per il 20% con la testa sua, non per altro, perché è tanto matta”, ha raccontato Donnamaria.

Antonella e Edoardo non sono i primi a costruire una sorta di capanna al Grande Fratello Vip per vivere momenti intimi lontano delle innumerevoli telecamere disseminate per tutta la Casa. I primi a farlo sono stati il compianto Pietro Taricone e Cristina Plevani nell’indimenticabile prima edizione del Grande Fratello italiano, andata in onda ben 23 anni fa. In tempi più recenti questo stratagemma è stato utilizzato anche da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.