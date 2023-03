La semifinale del Grande Fratello Vip di lunedì 27 marzo è stata particolarmente importante per Nikita Pelizon. Non solo perché è diventata la quinta finalista di questa edizione, ma anche perché ha ricevuto una bellissima sorpresa dai suoi genitori, con i quali ha avuto un rapporto decisamente altalenante.

Nikita Pelizon ignorata dai vipponi

In entrambe le circostanze, l’influencer triestina si è ritrovata da sola, senza che nessuno dei coinquilini, a parte Milena Miconi, le rivolgesse la parola o la abbracciasse, come invece è accaduto quando sono stati gli altri concorrenti ad approdare alla finale o a ricevere sorprese. Un atteggiamento, quello dei vipponi, che ha generato un’enormità di critiche e l’indignazione di Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, non ha affatto gradito la totale indifferenza che hanno mostrati i gieffini nei confronti di Nikita.

Le parole di Milena Miconi

Non appena la Pelizon si è recata in super led per ricevere la sorpresa, quasi tutti si sono alzati dal divano e sono andati via. Ad ascoltare è rimasta la sola Milena Miconi, poi raggiunta da Giaele De Donà e Alberto De Pisis. L’attrice, in confessionale, ha detto la sua sulla vicenda: “Non è il problema quello di non alzarsi e andare a fare un gesto che in quel momento non ti va o non ti senti di farlo. No, non è quello. Il problema è che tante persone se ne sono andate. E non hanno condiviso un momento che poteva essere appunto un momento bello”.

Ma non solo Milena. Anche Nikita Pelizon ha detto la sua quando gli autori le hanno chiesto un parere in confessionale: “A casa, a parte Milena, nessuno ha mostrato chissà che interesse. Questo senso di unione di cui si parlava… e sentirmi dire che io ero peace and love e non lo ero del tutto. Mi sa che era più un discorso che facevano a loro stessi”.