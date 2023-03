Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, dopo l’uscita di quest’ultima dalla Casa del Grande Fratello Vip. Intervenuto a Casa Pipol, “lenticchio” ha fatto delle rivelazioni sull’ex vippona svelando che in passato potrebbe essere stato tradito. Chiofalo ha parlato anche del rapporto tra l’influencer campana e Edoardo Donnamaria, e si è anche espresso sul padre di lei, Stefano.

Le rivelazioni di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi

“Io e Antonella eravamo già lasciati quando lei si è messa con Gianluca. Però sinceramente mi è venuto il dubbio che andava a letto con lui ce l’ho sempre avuto. Come la vedo adesso? Fomentata. Qualcuno le dica che non presenterà Sanremo dopo. Che non ha conquistato il mondo, per favore. Penso sia diventata realmente insopportabile, non so come fanno a starle vicino. Io non l’ho riconosciuta come si è comportata con Edoardo, con me era proprio un’altra persona: molto più rispettosa, più tranquilla”.

Chiofalo asfalta il padre di Antonella Fiordelisi

Durissime parole di Francesco Chiofalo anche nei confronti di Stefano Fiordelisi: “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del Gf secondo me. Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? E’ una persona insopportabile”.

Di recente, Antonella ha dichiarato di aver preso le distanze dai suoi genitori, e Chiofalo pare confermarlo: “Mi sa che Antonella ha litigato di brutto con i genitori. E vi spiego perché, io la conosco benissimo… la prima cosa che avrebbe fatto, uscita dal Gf, sarebbe stata di andare dal padre e invece non c’è andata. Stavolta il padre ha fatto un casino mettendosi in mezzo e lei è molto arrabbiata”.