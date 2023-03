Gf Vip, Micol Incorvaia mugugna: cos'ha detto sulla storia con Tavassi.

Mancano quattro giorni alla finale del Grande Fratello Vip. Lunedì 3 aprile ci sarà l’atto conclusivo della settima edizione, la più lunga nella storia del reality show condotto da Alfonso Signorini.

E’ tempo, dunque, per i vipponi ancora “reclusi” nella Casa, di iniziare a pensare a quello che sarà una volta che il gioco sarà terminato. Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ad esempio, sono pronti a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Eppure, è bastata una domanda di Oriana Marzoli per mettere in difficoltà Micol.

I timori di Micol Incorvaia

“Ti dispiace pensare che ti devi staccare un po’ da lui?”, ha chiesto la modella di origini venezuelane. “Certo”, ha risposto la sorella di Clizia, che poi ha descritto il suo stato d’animo al riguardo: “Non mi viene ansia ma tristezza sì: passerò da vederlo ogni giorno a incontrarlo tre-quattro volte al mese. Quando sarà possibile. Non so come sarà. Un po’ mi fa paura, sinceramente”. A quel punto, i coinquilini hanno provato a farle coraggio: “Lui deve restare fisso a Roma per motivi di lavoro, ma tu sarai molto più libera di spostarti”, le ha ricordato Alberto De Pisis. Ma quando quest’ultimo ha messo sul tavolo l’idea che la Incorvaia possa “restare fissa, o pseudo-fissa a Roma”, sono emerse tutte le perplessità di Micol: “Io ho tutta la mia vita a Milano, ho gli amici, le mie cose”, ha replicato dopo un iniziale mugugno.

“Lei può fare come le pare, può venire a casa mia a Roma, le lascio le chiavi. Può venire il weekend”, ha detto Edoardo Tavassi. Ai telespettatori più attenti non è sfuggito il modo in cui il fratello di Guendalina guardava la sua fidanzata, mentre Micol continuava a non nascondere di temere cosa accadrà quando si spegneranno le luci della Casa più spiata d’Italia.

Gli Incorvassi hanno un futuro dopo il Grande Fratello Vip?