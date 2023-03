Gf Vip, Oriana prende a schiaffi Antonino. Spunta il video choc

Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana è la candidata numero uno alla vittoria finale, anche se nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un successo di Nikita Pelizon. Il motivo? Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà correranno da soli, ed è dunque ipotizzabile che i voti che fino ad ora sono stati dirottati di volta in volta sugli Spartani finiranno inevitabilmente per essere spartiti.

Ma facciamo un passo indietro. Durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, Oriana ha rivolto le sue attenzioni a diversi uomini. Il primo è stato Antonino Spinalbese, con il quale c’è stata una bollente liaison, terminata, però, con un nulla di fatto. La “reina” non ha mai nascosto il suo interesse anche per Luca Onestini, ma quest’ultimo ha preferito non immergersi nella dinamica di una possibile ship. Poi è stato il turno di Daniele Dal Moro, con il quale, tra alti e bassi, litigate e discussioni, Oriana è riuscita ad avere un flirt. L’imprenditore veneto è stato squalificato dal reality e ha lasciato la Casa da alcune settimane, circostanza che ha gettato nella disperazione la Marzoli, la quale si augura di poterlo rivedere una volta finista la sua esperienza al Gf Vip.

Oriana prende a schiaffi Antonino: il video inedito

Nel frattempo, nelle ultime ore, sta circolando sui social un video fino ad ora rimasto inedito. La clip in questione risale ad alcuni mesi fa, e si vede Oriana prendere a schiaffi il malcapitato Antonino Spinalbese. Un atteggiamento decisamente aggressivo che oggi, in virtù delle nuove regole imposte dai vertici Mediaset al reality di Canale 5, le costerebbe la squalifica.