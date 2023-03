Mancano ormai una manciata di giorni all’attesissima finale del Grande Fratello Vip e, secondo gli ultimi rumor che hanno iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori, nel corso dell’ultima puntata del 3 aprile il parterre degli ex vipponi dovrebbe ripopolarsi.

Dieci ex vipponi potrebbero non essere in studio

Sarebbero stati chiamati tutti gli ex concorrenti tranne 10, ovvero, quelli squalificati, andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono autoeliminati. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, mancherebbero dallo studio, dunque, Ginevra Lamborghini (espulsa per il caso Marco Bellavia), Riccardo Fogli (espulso per bestemmia), Edoardo Donnamaria (espulso per volgarità) e Daniele Dal Moro (espulso per aver alzato, seppur per gioco, le mani su Oriana). Ma anche Giovanni Ciacci e Elonoire Ferruzzi (eliminati dopo essere finiti al televoto d’ufficio), Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti, tutti ritirati per svariate ragioni.

Un’indiscrezione che di fondo avrebbe una sua logica, ma che andrebbe sostanzialmente in contrasto con quanto abbiamo visto fino ad ora. Marco Bellavia, infatti, è stato sempre presente nel parterre in studio fino a prima che arrivasse la stretta anti-trash imposta da Mediaset al reality; Ginevra Lamborghini è addirittura rientrata in Casa per una settimana; Luca Salatino ha presenziato ad una delle ultime puntate, mentre Patrizia Rossetti è di fatto l’unica “superstite” presente nel parterre degli ex concorrenti.

Dunque, sarà vero?