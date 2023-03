Antonella Fiordelisi, nel corso dell’ospitata a Casa Chi, ha parlato in maniera aperta dei motivi che l’hanno spinta a fare determinate richieste a Edoardo Donnamaria, rivelando anche chi si augura possa vincere il Grande Fratello Vip.

Nicole Murgia, dopo aver abbandonato la Casa, ha raccontato di aver inviato un messaggio a Donnamaria, ma senza ricevere alcuna risposta. In molti hanno ipotizzato che lo speaker radiofonico abbia di fatto assecondato le richieste della fidanzata, ma Antonella ha chiarito la questione.

Antonella Fiordelisi chiarisce la questione su Nicole Murgia

“E’ successo che in Casa gli avevo detto: ‘Mi hai fatto stare veramente male, non so se tornerò con te perché non accetto queste cose’. E lui mi ha detto (eravamo in capanna ed era l’8 marzo): ‘Guarda, qualsiasi cosa succede io non voglio farti stare più male quindi visto che non sono stato corretto nei tuoi confronti, io non voglio più avere a che fare con queste persone’. Quindi non gliel’ho detto io”.

"Spero vinca Nikita"

“Io spero Nikita ma la vedo dura. La sto supportando da fuori e spero vada tutto come deve andare. Noi ci siamo dette di portare Persiani in finale, alla fine lei c’è ed è in mezzo a tutti gli Spartani e penso sia l’unica a meritarsi la finale tra quelli rimasti. Io spero che vinca Nikita anche se temo possa vincere un Tavassi. Nikita, rispetto alle persone che sono lì, è umana. Quasi tutti i Donnalisi voteranno Nikita. Si uniranno le Nikiters e le Donnalisi. Sono tantissime donne, non mi aspettavo tutto questo amore. Pure perché da dentro non si capisce quanto amore. Ho anche saputo che Alba, la nostra fan accanita, è svenuta in studio perché io ed Edoardo litigavamo”.

La relazione con Edoardo Donnamaria

Sulla relazione fuori dalla Casa con Edoardo, Antonella ha detto: “Fuori in due si sta benissimo, sicuramente meglio di dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio, quindi benissimo. Siamo incollati da una settimana tra Roma e Milano, non ci siamo mai separati. E’ successo solo una volta che ci siamo detti: 'No, ora stai tu con i tuoi amici e io con i miei', dopo mezz’ora ci scriviamo 'No, uniamoci perché non ce la facciamo a stare distanti!' La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente, e lui ha voglia di diventare padre”.