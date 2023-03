Mancano solo tre giorni all’attesissima finale del Grande Fratello Vip. Lunedì 3 aprile, un concorrente tra quelli rimasti ancora in gara sarà decretato ufficialmente vincitore del reality show di Canale 5, dopo sei lunghi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo, emergono indiscrezioni riguardo a quella che sarà l’ultima puntata del programma. A tal riguardo è spuntata fuori una notizia (non confermata) che un ex vippone avrebbe avuto un’accesissima discussione con gli autori. Non sappiamo chi sia, perché al momento non è ancora trapelato il nome, e non c’è alcun indizio che possa ricondurre a qualcuno in particolare. Ma, da quel che si mormora, pare che non sarà presente in studio per l’atto finale del Gf Vip.

"Lite furibonda tra un ex vippone e il Gf Vip"

A lanciare lo scoop sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano attraverso i rispettivi account social: “Lite furibonda tra un ex vippone e il Gf Vip! Sicuramente per la finale di lunedì non lo vedremo insieme a tutti i protagonisti in studio”, ha scritto Venza. Rumor poi condiviso dalla Marzano, che ha aggiunto: “A breve scopriremo chi non sarà in studio”.

Nel frattempo, è trapelata anche un’altra indiscrezione. Nella finale del 3 aprile dovrebbero mancare ben dieci vipponi. Tra questi chi è stato squalificato, chi ha deciso di ritirarsi e chi è andato al televoto d’ufficio. Ovviamente si tratta di un’ipotesi che, al momento, non trova conferme, quindi va presa con le dovute precauzioni.