Mancano tre giorni all’attesissima finale del Grande Fratello Vip, e sil web impazza il totonomi del vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.



Frabrizio Corona è pronto a dire, con assoluta certezza, quale dei concorrenti rimasti in gara sarà a trionfare: “Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip”, scrive l’ex re de paparazzi su Telegram, piattaforma di messaggistica attraverso la quale di recente si sta divertendo a lanciare i suoi scoop. “Il vincitore è Edoardo Tavassi. C’è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui”.

Quello a cui Fabrizio Corona probabilmente si riferisce è la forza del fandom del fratello di Guendalina, ovvero quel suo gruppo di fan talmente attivi da potersi appropriare del risultato finale del reality di Canale 5. In realtà, i bookmakers danno per favorita Oriana Marzoli, seguita proprio da Tavassi e Nikita Pelizon.

Sarà corretto il pronostico di Corona?