La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli. Lunedì 3 aprile conosceremo il nome del vincitore, ma nonostante manchino poco più di 48 ore allo spegnimento delle luci della Casa più spiata d’Italia, le polemiche non sembrano volersi arrestare.

Protagonista, ancora una volta, Edoardo Tavassi. Ispirati dalla creatività, i vipponi, guidati dal fratello di Guendalina, hanno proposto di scrivere un inedito dalla base ritmata e coinvolgente. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha così lanciato l’idea, aiutando gli altri coinquilini a buttare già qualche idea. In ogni strofa, dedicata ad ogni concorrente rimasto in gioco, si parla della lezione imparata nei mesi di convivenza nel loft di Cinecittà. Muniti di tablet, carta e penna, Tavassi e Nikita Pelizon hanno iniziato a scrivere i primi versi. Poi c’è stata la divisione dei compiti: chi è più dotato vocalmente interpreterà le parti melodiche e gli altri faranno le parti rap. Insomma, un lungo lavoro per i vipponi, che ci hanno messo un po’ per trovare la quadra e le parole giuste per descrivere le loro emozioni. Milena Miconi, ad esempio, ha parlato del gap generazionale, e via via tutti gli altri hanno trovato un argomento specifico.

Il gesto di Tavassi che fa infuriare le Nikiters

Nel frattempo, mentre si trova in cucina a chiacchierare con Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, Edoardo ha svelato di aver registrato la sua parte, citando tutti i nomi fuorché quello di Nikita. Una dimenticanza, quella di Tavassi, che ha fatto nuovamente infuriare le Nikiters, che ritengono che la mossa del romano sia stata fatta di proposito.