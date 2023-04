Nelle registrazioni di Uomini e Donne di ieri, sabato 1 aprile, Lavinia Mauro ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista ha definitivamente sciolto le sue riserve e ha messo la parola fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi iniziato lo scorso settembre.

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Lavinia ha scelto di lasciare il programma con Alessio Corvino. Una decisione che, tra l'altro, era nell'aria già da diverso tempo. La tronista ha scelto il corteggiatore campano, comunicandoglielo attraverso la messa in onda di due filmati che mostravano i momenti vissuti da entrambi all’interno del programma. Alessio, tra le lacrime, ha risposto affermativamente. Per l’occasione, Corvino indossava un completo nero con papillon.

Il ragazzo, dopo la scelta, si è commosso, per poi dedicare una canzone a Lavinia. La scelta ha coinvolto tutti i presenti in studio, i quali hanno iniziato a sventolare un ventaglio. La non scelta, Alessio Campoli, dopo aver ascoltato il discorso di Lavinia, l’ha abbracciata in segno d’affetto. Alla fine, ecco dunque gli agognati petali di rosa piovere dall'alto, e l’inizio di quella che, si spera, sarà la favola di Lavinia Mauro e Alessio Corvino.