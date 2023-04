Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, venerdì 31 marzo, Armando Incarnato si è resto protagonista di un’accesa discussione. Ad inizio puntata, gli opinionisti hanno chiesto perché, durante il ballo, avesse abbandonato lo studio. “Sono uscito perché il signore alle mie spalle ha detto tre volte una cosa che non mi piace. Siccome sento solo io certe cose, mi sono innervosito e sono uscito fuori. Non sono un privilegiato”, la replica del cavaliere per giustificare il suo gesto definito “scorretto e maleducato” da Gianni Sperti. "Io ho capito perché è uscito, e sinceramente iniziare una discussione mi sembrava inutile. Se Armando esce a me non cambia niente, lasciamolo”.

Maria De Filippi prende le difese di Armando Incarnato

Maria De Filippi ha giustificato Armando Incarnato quando ha deciso dallo studio per evitare una discussione, gesto che invece non è stato affatto gradito da Gianni Sperti. La conduttrice ha bacchettato l’opinionista, sottolineando che anche Tina Cipollari è solita abbandonare lo studio: “Esce a mangiare, poi torna indietro. Anche Armando è sempre uscito, quando capisce che io non ho voglia di una discussione, esce. Preferisco se fa così, non lo vivo come un atto maleducato, anzi è educato”. “Se lo dici tu”, ha concluso Sperti.

Scintille tra Armando Incarnato e Aurora Tropea

“Nessuno se ne frega che sono uscito, poi ne parlate”, ha alzato la voce Armando. “Sei sempre il perfettino, adesso vediamo”, ha replicato la Cipollari, prima che intervenisse anche Aurora Tropea. Quest’ultima è entrata nella questione per raccontare che spesso Incarnato la fissa e poi fa il gesto delle corna rivolte per terra. “Ma è vero?”, ha chiesto Maria De Filippi. “Ma di che parliamo? Ma che cosa ascoltiamo”, ha risposto il cavaliere napoletano. "Non è una cosa normale. Davvero fai le corna?”, ha incalzato la conduttrice rivolgendosi ad Armando. “Maleducato e cafone”, ha esclamato Aurora Tropea. “Mi devo far scamazzare da te?”, ha proseguito Armando prima di sedersi al centro dello studio per parlare con la dama che ha conosciuto. Quando il cavaliere ha liquidato quest’ultima perché non in linea con i suoi gusti estetici, ha iniziato a litigare con Tina Cipollari e Gianni Sperti, poi con Alessio, il cavaliere seduto alle sue spalle.

Maria De Filippi censura il litigio tra Armando e Alessio

“Tu sei fidanzato, è impossibile il contrario. Il tuo cuore è impegnato”, l’accusa della Cipollari. “Fece quel monologo, ora dice che una donna fisicamente non gli piace. A lui la testa non interessa”, ha urlato Sperti. Poi Maria De Filippi ha dato la parola ad Alessio, il cavaliere seduto alle sue spalle: “Perché allora ieri l'hai tenuta?”. “L'ho detto già, perché ha detto delle cose importanti”, la replica di Incarnato, che si è subito inalberato con il collega. I due hanno iniziato a litigare, alzando i toni, così l’audio è sparito. La regia ha censurato la conclusione dello scontro.