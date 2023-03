I detrattori dovranno inevitabilmente ricredersi. Chi sosteneva che la relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza durasse “come un gatto in tangenziale” dovrà fare il “mea culpa”, perché i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono più innamorati che mai.

Dopo aver trascorso le vacanze di Natale nel sud della Florida, a Miami, i due sono volati nella città dell’amore per festeggiare i quarant’anni dell’ex dama. Ebbene sì, Ida e Alessandro sono volati a parigi e stanno trascorrendo qualche giorno tra monumenti e cene romantiche all’ombra della Torre Eiffel.

Tantissimi i messaggi di auguri arrivati via social alla Platano. Tra i primi la storica amica Gemma Galgani, quest’ultima uscita con le ossa rotta dopo la rottura con Silvio Venturato: “Oggi è un giorno speciale – ha scritto la dama torinese -, e non solo perché è il tuo compleanno. Perché tutti i giorni trascorsi insieme sono speciali, e tu rendi tutto bello. Tanti cari auguri preziosa amica mia”.

Dopo aver lasciato lo scorso novembre il dating show di Maria De Filippi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno messo a tacere gli scettici, tra questi Tina Cipollari e Roberta Di Padua, i quali ritenevano che la loro relazione non sarebbe durata. E invece, tra i due ex protagonisti del Trono Over, le cose procedono a gonfie vele.