Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 30 marzo, Lavinia Mauro ha comunicato ai suoi corteggiatori di aver bisogno di un’ultima esterna prima di fare la sua scelta.

Dopo sette mesi nello studio del dating show di Canale 5, Lavinia Mauro ha annunciato ai suoi corteggiatori di essere vicinissima alla scelta. Ha chiesto ad Alessio Corvino e Alessio Campoli un’ultima esterna, poi deciderà con chi lasciare il programma.

L'annuncio di Lavinia Mauro

“Sono trascorsi 7 mesi, 214 giorni, 5136 ore, abbiamo attraversato 4 stagioni, abbiamo fatto circa 40 esterne, mi avete sopportata per 114 puntate. So che siete sfiniti, vi chiedo un ultimo sforzo, un'ultima esterna con entrambi, e poi finalmente sceglierò”.

Terminato il videomessaggio, la tronista ha spiegato: “Voglio fare l'ultima esterna per parlarci, per stare insieme un'ultima volta. Poi ci sarà il grande giorno. Ho avuto i miei tempi perché sono stata in crisi, non mi meraviglio del mio percorso, è stato altalenante, ma io sono così. Ci tengo tanto a tutti e due, è stato difficile capire dove andasse il mio cuore. Sono contenta di essere arrivata alla mia conclusione”.

La reazione dei due corteggiatori

Entrambi i corteggiatori si sono mostrati felici: “Era ora, quasi non ci speravo più. Per questa settimana non uscirò più. Usciremo insieme se mi sceglierai”, ha esclamato Alessio Corvino. Campoli, invece, teme di non essere lui la scelta: “Lo sto dicendo da un mese”, ha commentato. Terminato il confronto, Maria De Filippi ha chiesto a Lavinia Mauro con chi volesse ballare: “Ora con Alessio Campoli”, ha risposto la tronista.