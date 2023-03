Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera spiegando perché, nonostante il dating show di Canale 5 vada in onda ormai da tantissimi anni, continui a riscuotere un gran numero di consensi.

Secondo l’autrice, i programmi della Fascino sono la fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, dove le persone si incontravano e magari si innamoravano: “Oggi la piazza siamo noi”. La Mennoia ha assicurato che tutto ciò che accade a Uomini e Donne è reale: “Non è un programma trash. Infatti cerchiamo di evitare chi viene da noi per fregarci però è chiaro che esiste un margine di errore e che non tutti vengano per cercare l’amore ma la notorietà”.

Raffaella Mennoia ha svelato anche alcuni retroscena su Gemma Galgani, storica dama del Trono Over: “Gemma ci mette verità e sentimento. Lei è stata veramente male per il suo amore Giorgio Manetti. La gente capisce se una persona è spontanea e se viene lì per trovare l’amore, e lei lo è”. L’autrice ha dedicato il suo ultimo libro “Cupido spostati” proprio ad alcune storie delle coppie che hanno partecipato a Uomini e Donne. E su Maria De Filippi: “Mi ha insegnato tutto…”.